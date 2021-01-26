Глава Новосибирской области Андрей Травников высказал свою позицию и отношение к прошедшему в минувшую субботу митинге в городе, а также похвалил правоохранительные органы за проделанную работу на пресс-конференции, которая прошла в правительстве 26 января.

По словам Андрея Травникова, именно Алексей Навальный спровоцировал эти несанкционированные акции и правонарушения, прошедшие во многих российских городах, в том числе и Новосибирске.

«У меня к нему двоякое чувство: презрение и жалость. По сути дела, с его стороны это была провокация, особенно для молодых людей, несовершеннолетних, которые доверились и поверили ему и вышли на площади», — сказал глава региона.

Губернатор считает, что большинство пришедших на митинг пришли просто «ради протеста, ради хайпа и чтобы побузить». Вместе с тем, он отметил и похвалил работу силовиков.

«Что касается прошедшего события (митинга) в Новосибирске, могу отметить только, что действия со стороны правоохранительных органов в тот день были настойчивые и корректные. Настойчивые, поскольку надо было прекратить и не допустить дальнейшего нарушения закона, остановить тех самых инициаторов и провокаторов, которые, конечно, на митинге присутствовали. А корректными они были потому что, надо было защитить всех остальных участников, которые пришли искренне высказать свой протест, может быть недовольствие по поводу недостатков, которые сегодня есть в нашей работе, защитить тех самых несовершеннолетних школьников и подростков, которых затащили на этот митинг», — отметил Травников, добавив, что и Росгвардия, и сотрудники полиции и все остальные правоохранительные органы сработали исключительно профессионально, за что им спасибо.