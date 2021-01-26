Новосибирскстат назвал главных должников региона по зарплате

Общая сумма задолженности коммерческих организаций Новосибирской области по заработной плате по данным на 1 января составила 62 миллиона рублей, поднявшись за последний месяц года на 27,2%. Наибольший объём просроченных платежей пришёлся на три компании региона, рассказали в Новосибирскстате 26 января.

Как отмечают в ведомстве, 10,9 млн руб. из общей суммы составляет невыплаченная зарплата сотрудникам, которые были уволены до 2019 года включительно. Остались без своевременной оплаты труда 618 человек, на одного работника в среднем приходилось 100,3 тыс. руб.

Наибольший объём задолженности к 1 января зафиксирован в ООО «Посевнинский завод спецтехники» («Обрабатывающие производства»), ООО «Сибавтобан» и

АО «Байкальская строительная компания» («Строительство»). На их долю пришлось 89,7% общей суммы.

В Новосибирскстате также отметили, что причина задолженности предприятий – отсутствие собственных средств.

Напомним, ремонтно-строительная компания «Сибавтобан», которая занималось возведением Бугринского моста в Новосибирске, проходит процедуру банкротства. В июле конкурсный управляющий потребовал привлечь к субсидиарной ответственности её бывшего руководителя Андрея Мороцкого, в отношении которого заводили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам. Сумма задолженности предприятия перед кредиторами превысила 822 млн руб.