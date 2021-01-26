Источники: УФСБ России по Новосибирской области возглавит Сергей Сизов

В telegram-каналах появилась информация о назначении бывшего руководителя УФСБ по Челябинской области Сергея Сизова руководителем новосибирского управление. Ожидается, что официальная информация о назначении появится в ближайшие дни.

Назначение Сергея Сизова на пост руководителя УФСБ по Новосибирской области «Континенту Сибирь» подтвердили источники в органах власти. Ожидается, что официальное сообщение о назначении преемника Сергея Бойко появится в ближайшие дни. Напомним, ранее о предстоящей кадровой ротации в региональных управлениях ФСБ сообщили федеральные СМИ со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина, подписанный в конце декабря.

В соответствии с документом, служивший в челябинских органах безопасности Сергей Сизов переведен в Новосибирск. Руководителем челябинского УФСБ назначен генерал-майор Дмитрий Иванов, ранее руководивший территориальным органом госбезопасности в Томской области. Информацией о дальнейшей карьере Сергея Бойко «Континент Сибирь» пока не располагает.

Сергей Сизов родился в 1967 году, окончил Липецкий политехнический институт. В органах госбезопасности работает с 1993 года. С 2014 по 2016 год он занимал пост первого заместителя начальника УФСБ по Челябинской области, затем руководил пензенским управлением госбезопасности. Награжден нагрудным знаком «За службу в контрразведке» II степени.