Сбер объявляет о запуске образовательной бизнес-программы для выпускников вузов

В День студента Сбер объявил о запуске образовательной программы «Карьера Будущего», для участия в которой планируется набрать 10 000 студентов последних курсов бакалавриата и магистратуры российских вузов.

«Стремительные темпы развития человечества оказывают огромное влияние на процесс профподготовки, – комментирует старший вице-президент ПАО «Сбербанк» Юлия Чупина. – Мы как никто понимаем, как меняются профессии, которые востребованы сегодня нашей экосистемой. Чтобы быть готовым к неизвестному будущему, недостаточно окончить хороший вуз. Программа СберУниверситета «Карьера Будущего» станет нашим вкладом в формирование карьерных траекторий студентов российских вузов».

Обучение будет проходить онлайн по индивидуальному треку каждого слушателя. По результатам онлайн обучения лучшие слушатели будут приглашены на очное обучение в кампус СберУниверситета и смогут принять участие во встречах с экспертами по профессиям будущего.

В учебную программу включены все основные навыки, востребованные современными компаниями: цифровые, личностные и профессиональные. Лидеры ключевых направлений Сбера расскажут им о выборе профессии и особенностях профессиональной реализации, а эксперты СберУниверситета помогут развить актуальные навыки.

Результатом программы станет создание проекта развития своей карьеры, в том числе с помощью HR-профессионалов сервиса Rabota.Ru.

Также Сбер, в рамках празднования Дня студента, открыл для учащихся и выпускников еще ряд полезных программ.