Рекордное число жертв коронавируса вновь зарегистрировано в Новосибирской области

Во вторник в Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончалось десять человек. Это максимальное число погибших от заболевания, зафиксированное в регионе с начала пандемии.

По данным оперативного штаба, 26 января в Новосибирской области выявлен 131 новый случай заболевания, 197 пациентов выписали из инфекционных отделений. Всего в регионе зарегистрировали 31 571 случая заражения, в том числе 1 778 – среди детей. Вылечились от коронавируса 28 688 жителей области.

За сутки в Новосибирской области от осложнений вирусной инфекции скончались мужчины 59 и 62 лет и женщины 36, 57, 70, 75, 79, 82, 85 лет и 81 года. Всего от болезни умерло 1 183 жителя региона.

В Кузбассе 26 января выявлено 110 случаев заражения коронавирусной инфекцией (всего – 28 940), выздоровело 169 человек (всего – 26 590), двоих больных спасти не удалось. Всего от вируса погибло 513 кемеровчан.

В Алтайском крае за сутки выявили 189 больных коронавирусом (всего – 38 084), из «ковидных» госпиталей выписали 219 пациентов (всего – 34 130), семеро от инфекции погибли. Число жертв пандемии в регионе составило 1 132 человека.

Ранее сообщалось о том, что почти десять тысяч жителей Новосибирской области уже привились от коронавируса.