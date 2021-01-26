Новым руководителем физико-математической школы Новосибирского государственного университета (СУНЦ НГУ) станет директор новосибирского «Экономического лицея» Людмила Некрасова.

О назначении директора «Экономического лицея» Новосибирска Людмилы Некрасовой на должность директора СУНЦ НГУ стало известно из сообщения в её Instagram-аккаунте. Она рассказала, что приступит к новым обязанностям с 1 февраля и попрощалась с прежним местом работы, которое, с ее слов, она «успела полюбить» и где «не было легко, но всегда интересно».

— С 1 февраля в Экономическом лицее Новосибирска будет новый руководитель. Я бы хотела, чтобы его встретили и приняли, как меня – спокойно, открыто, с надеждой на лучшее, – пишет Людмила Некрасова.

Людмила Некрасова родилась в 1981 году в Красноярске. В 2003 году окончила Новосибирский государственный университет по специальности «биология». Работала учителем биологии в лицее № 130. В 2012 году выиграла областной конкурс «Учитель года». С 2018 года стала руководителем новосибирского «Экономического лицея», а в 2020 году победила в суперфинале всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». После этого события ее наставником стал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Напомним, 30 ноября стало известно, что Николай Яворский, занимавший должность директора СУНЦ НГУ с 2006 года, покидает свой пост по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности директора СУНЦ НГУ был назначен Алексей Окунев— проректор Новосибирского государственного университета по программам развития, исполняющий обязанности директора Высшего колледжа информатики (ВКИ) НГУ.