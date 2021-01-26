Андрей Травников снял ограничение на посещение театров и концертов в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об увеличении наполняемости зрительных залов, которая была ограничена из-за опасности коронавирусной инфекции. Теперь в театрах, кинотеатрах и на концертных площадках жители региона могут занимать 80% мест, а на стадионах – половину.

Документ глава региона подписал 26 января, сообщает пресс-служба областного правительства.

«В Новосибирской области наполняемость театров, кинотеатров, концертных организаций, фестивалей увеличена с 50 до 80% зрителей; официальных профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта – с 30 до 50% зрителей», — говорится в сообщении правительства региона.

Отмечается, что в регионе сохраняется необходимость соблюдения социальной дистанции и «других предусмотренных санитарно-эпидемиологических требований».

Кроме того, с 1 февраля в Новосибирской области вновь заработают аттракционы, развлекательные центры и детские игровые площадки, а также оздоровительные лагеря.

Напомним, о планах по снятию очередных «коронавирусных» ограничений Андрей Травников сообщил накануне.