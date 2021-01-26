В десять раз потеплеет в Новосибирской области за сутки

Морозы в Новосибирской области уступят место стремительному потеплению – в течение суток температура воздуха в регионе поднимется с -30 градусов до -3. Правда, согласно долгосрочным прогнозам, холода вернутся на выходных.

Как сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, уже в ночь на среду, 27 января, морозы в Новосибирской области ослабнут с -38…-46 градусов – такую температуру фиксировали минувшей ночью — до -22…-27. Дневная температура составит -3…-8 градусов, местами до -13. Ветер юго-западный, ночью 5-10, днём 7-12, местами с порывами до 19 метров в секунду.

В ночь на четверг, 28 января, температура воздуха составит -7…-12 градусов, местами ожидается до -17. Днём будет -5…-10, местами -15 градусов. Ветер юго-западный, 5-10, местами с порывами до 15 метров в секунду.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», тепло задержится в регионе до выходных. Уже в субботу и воскресенье температура воздуха упадёт до -20 градусов. Однако в понедельник холода вновь отступят, а согласно долгосрочному прогнозу сервиса на февраль, морозов в Новосибирской области до конца зимы больше не предвидится.

Напомним, в понедельник из-за 30-градусного мороза в Новосибирске закрыли центральный каток и разрешили школьникам не ходить на уроки.