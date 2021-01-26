26 Январь, Вторник

11:25

В десять раз потеплеет в Новосибирской области за сутки

11:06

Заместителем генпрокурора РФ по СФО назначен Дмитрий Демешин

10:39

Почти 10 тысяч жителей Новосибирской области привились от коронавируса

10:11

По итогам 2020 года сменился лидер по регистрациям среди автомобильных премиум-брендов в Новосибирской области

25 Январь, Понедельник

18:47

Концертно-театральный центр «Евразия» в Новосибирске переименовали

18:21

Экс-директор клиники НИИТО предстанет перед судом за растрату бюджетных денег

18:14

«Лента» тестирует в Новосибирске пилотный дисканунтер «365+»

17:55

Учёные новосибирского «Вектора» первыми в мире сфотографировали «британский» коронавирус

17:11

Три сибирских региона попали в список территорий с самым низким уровнем доверия губернаторам

16:34

Крупная ресурсоснабжающая компания Академгородка станет акционерным обществом

16:13

В Новосибирске создадут анимационный кластер при участии киностудии «Союзмультфильм»

15:18

6 из 12 конкурсантов дошли до последнего этапа отбора мэра Норильска

14:58

Спортсменка из Новосибирской области выиграла этап Кубка Мира по биатлону

14:15

Ещё восемь человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

13:49

В Новосибирске с февраля детским развлекательным центрам разрешили вернуться к работе

12:52

В Новосибирске из-за морозов закрыли каток и отпустили школьников домой

11:36

Заблокированный «неизвестными» новосибирский аквапарк закрыли на неопределённый срок