Почти 10 тысяч жителей Новосибирской области привились от коронавируса. По состоянию на 26 января Всего в Новосибирскую область поступило 8 партий вакцины, что в общей сложности составляет 15 142 дозы. «Континент Сибирь» проводит опрос среди своих читателей.
Для участия в голосовании нужна авторизация.
Готовы ли вы поставить прививку от коронавируса Sputnik V?
- Посмотрю, какие отзывы будут от уже получивших вакцину, а потом решу (100%)
- Да, это способ остановить пандемию и вести прежний образ жизни (0%)
- Пока нет, я хочу поставить прививку от «Вектора», когда она появится (0%)
- Категорически против Sputnik V, прививаться не собираюсь (0%)
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