Курировать управление Генеральной прокуратуры РФ по СФО стал Дмитрий Демешин, сменивший на этом посту Николая Шишкина.

О кадровой перестановке «Континенту Сибирь» сообщили в надзорном ведомстве. Сергей Демешин родился в 1976 году, окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция». Работал в органах прокурорского надзора Московской области, Ростова-на-Дону, занимал пост прокурора Калужской области.

В Генеральной прокуратуре РФ Сергей Демешин работал с исполнением законодательства о противодействии коррупции, был начальником управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса. Должность заместителя генерального прокурора РФ государственный советник юстиции 2 класса Сергей Демешин занимает с 2019 года.

В надзорном ведомстве «Континенту Сибирь» пояснили, что Сергей Демешин теперь будет курировать Дальневосточный федеральный округ и СФО. Николай Шишкин занимал должность заместителя генпрокурора РФ по СФО с 2019 года. Теперь он будет курировать Приволжский федеральный округ.