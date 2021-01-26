Почти 10 тысяч жителей Новосибирской области привились от коронавируса

По данным на начало недели, прививку от коронавируса поставили 9 748 жителям Новосибирской области, из них 2 466 уже получили вторую необходимую дозу. Об этом сообщили в правительстве региона.

Как отметили в пресс-службе правительства Новосибирской области, большинство привитых получили препарат на прошлой неделе – с 18 по 24 января вакцинировались 6 323 жителя региона.

В связи с особенностями транспортировки и хранения препарат «Спутник V» поступает в регион партиями и сразу же распределяется по медицинским организациям. Всего в Новосибирскую область поступило 8 партий вакцины, что в общей сложности составляет 15 142 дозы.

В январе и феврале Новосибирская область планирует получить более 100 тыс. доз. Отмечается, что вакцина поставляется в регионы централизовано.

Сейчас в Новосибирской области развёрнут 61 пункт вакцинации, 27 из них – в областном центре. Кроме того, в регионе работают 13 мобильных прививочных бригад.

Все медучреждения с пунктами вакцинации формируют списки желающих получить прививку. Сейчас в таких списках 32 251 житель области. На процедуру пациентов приглашают по мере поступления препарата.

Напомним, на днях заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова ответила на вопросы о вакцинации против коронавируса.