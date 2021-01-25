Концертно-театральный центр «Евразия» в Новосибирске переименовали

Руководство новосибирского концертно-театрального центра «Евразия» провело ребрендинг, переименовав учреждение в «Сибирь-концерт». По мнению представителей центра, такое решение повысит эффективность его работы.

Об этом 25 января сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области со ссылкой на директора центра «Евразия», заслуженного работника культуры РФ Екатерину Ковалёву. Она отметила, что ребрендинг связан с тем, что учреждение «подтвердило статус крупного игрока» в гастрольной сфере России, развиваясь в качестве прокатной концертной площадки.

«Название приведено в соответствие с целями и задачами, которые призвано решать государственное автономное учреждение культуры. В будущем такое название позволит не только повысить эффективность деятельности на территории Новосибирской области, но и расширит возможности по продвижению ведущего коллектива ГАУК «Сибирь-концерт» и организации гастролей Государственного академического Сибирского русского народного хора и других областных коллективов в регионах России и за рубежом», — цитируют Екатерину Ковалёву в пресс-службе областного правительства.

В состав концертно-театрального центра в качестве структурных подразделений входят Государственный академический Сибирский русский народный хор, Концертный зал «Евразия», Новосибирский областной академический (любительский) хор молодёжи и студентов, а также Театральный зал.

Ранее сообщалось о том, что в Кольцово Новосибирской области планируется построить конгресс-холл.