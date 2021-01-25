«Лента» тестирует в Новосибирске пилотный дисканунтер «365+»

Торговая сеть «Лента» запустила первые два магазина – в Новосибирске и Барнауле – в новом формате.

Информация об открытии двух новых магазинов под брендом «365+» выложена в презентации на официальном сайте торговой сети «Лента». В Барнауле магазин располагается на улице Кулагина, в Новосибирске – на улице Курчатова, в микрорайоне «Снегири». Ранее в этом здании находился супермаркет «Ленты».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу торговой сети, магазины-дискаунтеры «365+» для компании стали «экспериментом», формат пока тестируется. Торговая площадь каждого магазина составляет около 375 кв. м, ассортимент насчитывает 1,3 тыс. товарных позиций, 60% — это собственные торговые марки компании, 40% — локальные и федеральные бренды, востребованные местными покупателями.

«Лента» – первая по размеру торговых площадей сеть гипермаркетов и пятая среди крупнейших розничных сетей России (по размеру выручки за 2015 год). Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, управляет 253 гипермаркетами 88 городах и 140 супермаркетами.