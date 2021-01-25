Учёные новосибирского «Вектора» первыми в мире сфотографировали «британский» коронавирус

Учёные Новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» первыми в мире получили изображение нового штамма коронавируса, обнаруженного в Британии в декабре. Снимок сделан с помощью электронного трансмиссионного микроскопа при увеличении в сто раз, рассказали в учреждении 25 января.

Как отмечается на сайте исследовательского центра, зарегистрированные в России ПЦР-тесты и тест-система Центрального НИИ эпидемиологии отличают новый штамм вируса от его предшественника. Кроме того, вакцина «ЭпиВакКорона» против него также эффективна.

«Мутации, характерные для британского штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями», — пояснили учёные.

Новую мутацию коронавируса VUI-202012/01 обнаружили в середине декабря. По неофициальным данным, она распространяется до 70% быстрее и до 30% повышает вероятность смертельного исхода, чем выявленный ранее вирус. За последний месяц мутация зарегистрирована в 60 странах, включая Россию.

Ранее сообщалось о том, что Роспотребнадзор высоко оценил эффективность вакцины «Вектора» от коронавируса.