В хвосте кремлевского рейтинга по уровню доверия главам территорий – Красноярский край, Хакасия и Кузбасс.

На прошлой неделе в Московской области прошел семинар для политических вице-губернаторов. В числе прочего, участники мероприятия познакомились с оценкой Кремля, которая касается эффективности работы внутриполитического блока регионов, а также узнали о лидерах и аутсайдерах по доверию главам субъектов РФ.

По данным РБК, три территории Сибирского федерального округа находятся на нижних строчках этого рейтинга. Речь идет о Красноярском крае (возглавляет Александр Усс), Республике Хакасия (коммунист Валентин Коновалов), Кемеровской области (Сергей Цивилев). Также в пятерке аутсайдеров по уровню доверия руководителям регионов – Владимирская область и Хабаровский край.

Кроме того, по сведениям издания, Красноярский край, наряду с Хабаровским и Санкт-Петербургом, оказались в числе регионов с наименьшим уровнем доверия президенту РФ.

В топ-5 территорий с самым высоким уровнем доверия главам вошли Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. В Чечне, Севастополе и Крыме внутриполитический блок Кремля фиксирует наивысший уровень доверия президенту.