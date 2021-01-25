Крупная ресурсоснабжающая компания Академгородка станет акционерным обществом

ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» (ФГУП «УЭВ») вошло в план государственной приватизации, соответствующее распоряжение подписано в правительстве РФ. Акционером предприятия станет Российская Федерация.

Решение о приватизации организации связано с планами государства ликвидировать унитарные предприятия. Помимо ФГУП «УЭВ», в список также вошло ФГУП «Энергетик», поставляющее коммунальные услуги в Краснообске.

Российская Федерация как акционер назначит Совет директоров, который будет координировать действия руководителя. Как в понедельник рассказал «Континенту Сибирь» директор ФГУП «УЭВ» Дмитрий Бурденко, предприятию при таком раскладе будет удобнее вести коммерческую деятельность.

«Сейчас мы все решения согласовываем с минобром в Москве, есть ряд проблем со сроками, с непониманием. Потому что минобр – это не министерство энергетики, которое бы понимало полностью деятельность нашего предприятия. Акционерное общество будет согласовывать свои действия с Советом директоров, который будет сформирован из специалистов Росимущества. Всё это гораздо быстрее и проще», — пояснил Дмитрий Бурденко.

Как отметил директор предприятия, о сроках процедуры пока говорить сложно. Предстоит разобраться в документах – по одним данным, все ФГУПы должны быть приватизированы до августа 2021 года, а по другим – ФГУП «УЭВ» включён в план приватизации до 2023 года.

Ранее мэрия предлагала забрать предприятие Академгородка вместе с его долгами, однако, по мнению руководства организации, это повлечёт за сбой ряд трудностей. Так, например, по мнению Дмитрия Бурденко, дефицитный городской бюджет не в состоянии в ближайшие годы погасить задолженность компании перед ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», которая составила более 350 млн руб.

Ранее сообщалось о том, что ФГУП «УЭВ» подписало соглашение с управляющей компанией «Жилищно-коммунальное управление Новосибирского научного центра», распределив полномочия по начислению коммунальных платежей. Также в конце прошлого года на предприятии ввели в работу «замороженный» в 1990-х водогрейный котёл.