Сбер поздравляет всех с Днем студента

Сбер присоединился к празднованию Дня студента, который в России отмечается 25 января. К этой дате Сбер подготовил карьерную игру с возможностью подать заявку на стажировку, онлайн-квиз, вебинары по финансовой грамотности, серию бесплатных курсов по навыкам будущего, а также возможность бесплатно пройти обучение в акселераторе по запуску собственного стартапа со Stanford Business School.

«Я поздравляю студентов с праздником и желаю им сохранить тягу к изучению нового на всю жизнь, чтобы постоянно менять себя и мир вокруг к лучшему. Мы с удовольствием принимаем студентов в качестве стажеров, и самые талантливые по окончании обучения сразу же вливаются в нашу команду, привнося инновационные подходы и двигая Сбер вперед, – поздравил всех студентов первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин. – Ко Дню студента мы постарались предоставить молодым людям новые возможности: это и образовательные, и профориентационные, и развлекательные активности. Они, кстати, будут интересны не только студентам, но и людям любого возраста, образования и профессии».

Студентам на праздничном лендинге будут бесплатно доступны лучшие образовательные программы от Сбера и партнеров. Сюда вошли курс по основам Data Science от Академии искусственного интеллекта Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», бесплатный онлайн-курс «Стать предпринимателем. Бизнес в стиле Z» от Сбера и Google.

Также любой желающий может пройти курс программы «Бизнес класс» для тех, кто хочет открыть и развивать свой бизнес, разработан совместно с ведущими предпринимателями. С его помощью студенты смогут понять, какие качества нужны предпринимателю, как найти и проверить бизнес-идею, разработать эффективную стратегию развития своего стартапа и найти первых клиентов.

Весь спектр активностей к празднику можно узнать здесь.