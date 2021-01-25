Киностудия «Союзмультфильм» и Агентство инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) приступят к разработке проекта регионального анимационного кластера. Подписание меморандума о сотрудничестве прошло на старте юбилейного для киностудии года, поскольку в 2021 году «Союзмульфильм» отмечает свое 85-летие, сообщили в агентстве.

Согласно тексту документа, по итогам совместной работы будет создан проект анимационного кластера, который объединит не только профильные компании, но и представителей смежных индустрий, а также позволит организовать практикоориентированное обучение профессиональным навыкам.

Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев подчеркнул, что запрос на видеоконтент, который становится основным средством коммуникации в современном мире, растёт с каждым годом.

«Развитие именно анимационной индустрии имеет потенциал сразу по нескольким направлениям, помимо контентного производства, например, в образовании и научно-технологических разработках. Реализация формата анимационного кластера позволит создать условия для синергетичного эффекта», — отметил глава студии.

По его словам, Новосибирская область славится своими талантами в технологической сфере, что позволит, в союзе с творческими направлениями, дать множество уникальных проектов.

«Нам предстоит большая предпроектная работа. Мы будем проводить анализ, какие направления можно включить в проект и какие государственные, общественные и бизнес-структуры могли бы стать его участниками», — добавил генеральный директор АИР Александр Зырянов.

Визит представителей АИР в технопарк киностудии «Союзмультфильм» в Москве для изучения успешных наработок запланирован на февраль.