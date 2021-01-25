«Ростелеком-ЦОД» запускает в Новосибирске дата-центр на 300 стоек

В Новосибирске начал работу новый дата-центр «Ростелеком-ЦОД» уровня надежности Tier III. Центр расположен по адресу улица Менделеева, 1, в трех машинных залах дата-центра суммарно разместятся 300 стоек, а общая мощность ЦОД составит 3 МВт.

В новом ЦОД клиентам «Ростелекома» будут доступны все сервисы, которые предлагают уже работающие дата-центры в других городах. Это размещение серверного оборудования (colocation), телеком-услуги, облачная инфраструктура и сервисы (IaaS), резервное копирование, администрирование и другие услуги.

«В этом году мы намерены активно развивать региональную сеть центров обработки данных, — прокомментировал генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов. — Вместе с расширением географии присутствия нам важно гарантировать соответствие всех объектов уровню Tier III в части самой инфраструктуры дата-центров и ее эксплуатации. Это один из главных факторов обеспечения единого стандарта качества наших сервисов для клиентов по всей России».

Уровень надежности Tier III означает, что все элементы инфраструктурных систем должны быть зарезервированы, вводы электропитания и телекоммуникационные трассы проходят независимыми маршрутами. Это обеспечивает бесперебойную работу дата-центра при обслуживании его систем.

Помимо дата-центра в Новосибирске, «Ростелеком» планирует на 2021 год открытие второй очереди дата-центра в Екатеринбурге и Удомле, а также запуск строительства ЦОД в Нижнем Новгороде. Также «Ростелеком-ЦОД» готовит к запуску новые площадки в Москве: дата-центр на 330 стоек и первую очередь на 500 стоек ЦОД уровня Tier IV.