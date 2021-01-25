В Новосибирске из-за морозов закрыли каток и отпустили школьников домой

Мэрия Новосибирска сообщила о мерах, которые приняли в городе в связи с усилением морозов. На площади Ленина закрыли каток, а школьникам разрешили остаться дома, пока не пройдёт аномальный холод.

Как сообщили в муниципалитете со ссылкой на МАУ «Стадион» в понедельник, каток возле Новосибирского оперного театра в морозную погоду будет закрыт. В организации пообещали проинформировать о возобновлении работы площадки, отметив, что синоптики прогнозировали холода в течение ещё двух дней.

«Конечно, мы заботимся о здоровье горожан. В первую очередь не хотим допустить обморожения посетителей. Кататься на коньках при такой погоде опасно для здоровья», — процитировали в пресс-службе мэрии заместителя директора МАУ «Стадион» Юрия Евдокимова.

Кроме того, в мэрии напомнили, что школьники могут не ходить на уроки в морозы. Для этого родители должны уведомить педагогов о пропуске, при этом никаких документов, объясняющих отсутствие, предъявлять не нужно.

«При принятии решения о непосещении образовательного учреждения родителям необходимо учитывать сопутствующие факторы (направление и силу ветра, расстояние от места жительства до образовательной организации, переносимость ребенком пониженных температур и т. п.)», — отметили в мэрии.

Согласно правилам посещения образовательных учреждений во время неблагоприятных погодных условий, которые привели в муниципалитете, при понижении температуры до -25 градусов от занятий освобождаются ученики младших классов. Если холодает до -30, в школу также могут не ходить ученики с пятого по девятый класс. Старшеклассникам же разрешается пропускать уроки при морозах от -35 градусов.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в понедельник, 25 января, днём в Новосибирске будет сохраняться температура -30…-32 градуса. Во вторник дневная температура составит -25…-30 градусов.