Отголоски землетрясения на Байкале почувствовали в Иркутске

Подземный толчок магнитудой 3,9 произошёл на границе Иркутской области и Республики Байкал в воскресенье. В Иркутске землетрясение ощущалось в три балла.

По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, подземный толчок произошёл в акватории озера Байкал в 17.01 по местному времени. Эпицентр зафиксирован в 51.74 градусах северной широты и 105.54 градусах восточной долготы, в 52 километрах восточнее истока реки Ангары.

Землетрясение также ощущалось в 3-4 балла в ряде населённых пунктов Бурятии и в 5 баллов в Байкальске Иркутской области.

Напомним, 12 января иркутяне ощутили отголоски ряда подземных толчков в районе Монголии, их интенсивность в городе достигала пяти баллов. В тот же день сотрудники местного химкомбината пожаловались на аварию, которая произошла на предприятии предположительно из-за землетрясения.