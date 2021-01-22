Родственники Босова отсудили наследство бизнесмена у его новоявленного сына

Юлия Моисеева
 
Дмитрий Босов
Фото предоставлено группой "Сибантрацит"

Родственники погибшего владельца группы «Сибантрацит» Дмитрия Босова выиграли судебный спор против Яны Толстой, утверждавшей, что её сын Артём Вергун — законный наследник бизнесмена. Заседание состоялось на днях.

В суде приняли участие мать Дмитрия Босова Людмила, четверо сыновей бизнесмена от двух первых браков, а также его третья жена Катерина Босов, возглавившая совет директоров группы «Сибантрацит» после смерти супруга.

Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, им удалось выиграть спор против женщины, уверявший, что Артём Вергун — внебрачный сын Босова и имеет право на наследство отца. Однако Одинцовский городской суд Московской области 21 января признал, что Вергун не может претендовать на активы миллиардера.

Дмитрий Босов скончался в мае 2020 года. Его тело с огнестрельным ранением в голову было найдено в подмосковном доме. Следователи не исключат версию суицида.

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