Мы привыкли к центростремительности нашего мира. В столице сосредоточены финансы, аналитика, инициативы. Все так — всеобщий фронт-офис многих российских компаний находится в Москве. Но вот бэк-офис (инженерного мира уж точно) — на Севере и Востоке России. На сегодня именно там самые интересные и смелые проекты. Поэтому нам нужно учиться позиционировать себя и вести в соответствии с «северными порядками», а не с московскими.

Наша группа компаний плотно «отрабатывает» всю карту России. В центре, где Новосибирск и Омск –колыбель нашего бизнеса. Слева, где Москва и Питер – наши экстремумы и партнеры. Справа, где Республика Саха – глубина, инженерный масштаб, романтика увлеченных энергетиков.

Мы несколько раз меняли «глубину резкости». Началось все, конечно, с ближнего края – в Новосибирске. В середине нулевых я работал в Инженерном центре «Новосибирскэнерго». А моим первым и главным заказчиком стал главный энергетик Новосибирского электровозоремонтного завода Алексей Борисович Голосов. Я подписался восстанавливать систему деаэрации паровых котлов, реконструировать мазутное хозяйство на НЭРЗе. И эти задачи были успешно решены. Тогда мы решили заниматься инжинирингом самостоятельно. Кроме Алексея Борисовича Голосова (сегодня он — управляющий ГК «Энергоперспектива») и меня в число учредителей вошел мастер ТЭЦ-2 Владимир Иванович Оленичев – когда-то мы вместе учились в НЭТИ.

Тут же начали расширять географию. Взялись за основополагающие объекты, где выкристаллизовалась структура компании в 2011-2013 годах, где сформировался коллектив – «Омский каучук» и «Полиом» (четвертый по масштабу завод по производству полипропилена в нашей стране). Наши проекты в нефтепереработке звучат как музыка. Замена распределительных устройств, ретрофит высоковольтных ячеек… Красивые непонятные слова означают модернизацию содержимого высоковольтных ячеек, замену релейной защиты и коммутационных аппаратов, при которой оболочка остается неизменной. Этот вариант реконструкции позволяет не прерывать электроснабжение, не нарушать основные технологические процессы, проводя замену оборудования «поячеечно».

Статус подстегивает сильнее денег. Во-первых, приятно осознавать, что мирная энергетика сегодня исполняет роль «военки», отрабатывая передовые технологические решения на практике. Во-вторых, гордость переполняет от того, что такие масштабные предприятия вырастают прямо у нас под боком, в Сибири. А в-третьих, азарт дает силы и смысл – мы выполняем весьма сложные, выходящие за границы просто монтажа и поставки, работы.

Приятно осознавать, что мирная энергетика сегодня исполняет роль «военки», отрабатывая передовые технологические решения на практике

Сегодня наш профиль укладывается в три английские буквы М: Mining Minerals Metals – горнорудная, горнодобывающая и металлургические промышленности. И вот что мне все чаще приходит на ум. Крупные добывающие и перерабатывающие производства, создаваемые на периферии нашей страны — это такой план ГОЭЛРО нового времени. Заводы и шахты, раскиданные по малозаселенным территориям Якутии, Сахалина или Курильских островов, это пояс целостности и мощи страны, которые товарными цепочками, сложной системой взаимных отношений подтверждают статус единой территории.

И это всегда вызов. Представьте, на месте у вас нет никакой поддержки, вам никто не обеспечит взаимозаменяемых контрагентов, складов с технологическим оборудованием и даже специалистов – вы начинаете проект часто при полном отсутствии инфраструктуры. Вы обязаны постоянно побеждать погодные условия, работать на пределе температурных допусков. У вас нет права на ошибку – проекты и при благоприятных условиях в таких географических широтах всегда оказываются дорогими. В случае провала они становятся неподъемными. Все это заставляет искать максимально эффективные способы монтажа и наладки, фантастически дотошно относиться к изготовлению оборудования, до занудства детально прорабатывать логистику (зимники, ледовые переправы, северный завоз).

Заботу о модернизации инфраструктуры крупных инжиниринговых проектов Севера могут себе позволить только крупные компании. Их кодекс инженерной чести не вызывает сомнений ни у нас, ни у западных партнеров

Когда мы выбираем заказчика – предприятий нашего профиля не так много, можем себе позволить – действуем как в песне Высоцкого: «парня в горы тяни, рискни». Здесь, в почти безвоздушном пространстве, на ледяной глади, в пугающем удалении от привычного и обычного, все можем быть против нас: деньги, время, километры, температура, требования. Одно неверное движение – и ты повержен. Мы рассчитываем на единомышленников, чья техническая политика кажется нам адекватной, а финансовые возможности позволяют предусмотреть запасы прочности. Наша задача – не только подняться на пик, но и вернуться назад без потерь. Заботу о модернизации инфраструктуры крупных инжиниринговых проектов Севера могут себе позволить только крупные компании. Их кодекс инженерной чести не вызывает сомнений ни у нас, ни у западных партнеров – крупнейшие инфраструктурные объекты строят буквально «всем миром».

Конечно, в ответ и нас изучают под микроскопом. Заказчикам мы, исполнители, интересны буквально поклеточно. Финансовая устойчивость, уровень профессионализма, допуски СРО на особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, соблюдение экологических требований, опыт монтажных и наладочных работ – все это как постоянно поверяемое досье Forbes или список Национального Рейтингового Агентства. Мы, непубличные инженеры, чувствуем себя словно под софитами мировых телеканалов. Нам нельзя отсоединиться от этого потока или даже просто «хлопотать лицом» — к построению целостного индустриального могущества страны, вот этой вот северной вертикали инженерной власти, допускаются только монологически дельные и несомненно работящие профессионалы.

Наш опыт показал, что ставка на Север сегодня более оправдана, чем на столицу. И чем больше компаний будут оставаться верны своим регионам, реализуя в них самые сложные и смелые проекты, тем сильнее станут регионы, тем меньше специалистов из них уедут. А Москва сможет брать пример с регионов по успешной реализации сложных инженерных проектов.