Суд продлил арест главе новосибирского областного ТУАД

Глава Территориального управления автодорог по Новосибирской области Михаил Чуманов, арестованный по подозрению в получении взятки в конце декабря, останется под стражей ещё на месяц. Об этом сообщили в Железнодорожном районном суде в пятницу.

Судебное заседание по уголовному делу прошло 22 января, сообщили в пресс-службе суда. Ходатайство о продлении ареста Михаила Чуманова было подано следователем по особо важным делам.

«По результатам рассмотрения суд удовлетворил данное ходатайство и продлил срок содержания под стражей Чуманова М.В. на один месяц 00 суток, а всего до двух месяцев четырёх суток, то есть до 26 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.

Накануне арест продлили другому фигуранту дела — подозреваемому в посредничестве при передаче взятки Игорю Листопаду. Он также останется под стражей до 26 февраля.

Напомним, Михаил Чуманов, двое его подельников и бизнесмен были задержаны 23 декабря. По версии следствия, глава ТУАД пообещал предпринимателю покровительство при заключении контрактов и приёмке работ, за это последний передал ему 100 тыс. и 5 млн руб. Помогали организовать незаконную сделку Игорь Листопад и сотрудник дорожного управления Сергей Илюшин. Всех фигурантов арестовали.