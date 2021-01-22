За последние сутки в Новосибирской области подтверждено 140 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным регионального оперативного штаба, на утро 22 января от COVID-19 в регионе скончались еще девять пациентов – четверо мужчин и пять женщин.

По данным штаба на 22 января, всего в регионе зарегистрировано 31 034 случаев заражения опасной инфекцией, в том числе 1 757 – среди детей. Из больниц выписали 28 089 пациентов, которым ставили соответствующий диагноз. Общее официальное число заболевших достигло 31 034, выписаны 28 089 человек.

В Новосибирской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 62 года, 66 лет, 68 лет, 84 года и женщины в возрасте 55 лет, 67 лет, 70 лет,81 год, 83 года. Всего в регионе от заболевания умерли 1 148 человек.

В Кузбассе зарегистрировано 114 новых случая заболевания (всего – 28 488), за сутки от коронавируса выздоровело 157 пациентов (всего – 25 909), умерли трое пациентов (всего – 508).

В Алтайском крае в течение суток опасной инфекцией заразилось 192 человека (всего – 37 316), вылечились 153 пациентов (всего – 33 277), скончались девять человек (всего – 1095).

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области выделят более 20 миллионов на лекарства для амбулаторных больных с коронавирусом.