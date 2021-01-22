В Новосибирске задержан депутат и координатор штаба Навального Сергей Бойко

В Новосибирске задержан координатор штаба Навального, депутат горсовета Сергей Бойко. О задержании оппозиционного политика сообщила в его Instagram-аккаунте супруга Сергея Бойко Кристина Жданова.

Как пояснила Кристина Жданова, в пятницу Сергей Бойко ехал на заседание горсовета по депутатской этике, где планировалось рассмотреть обращение мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Поводом для обращения стали призывы к участию в акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. По словам Ждановой, ее супруга «схватили неизвестные люди в черных масках». Позднее в Twitter-аккаунте штаба Навального в Новосибирске было выложено короткое видео с Сергеем Бойко, в котором он сообщает, что его «везут в спецприемник и, похоже, надолго». Вместе с Сергеем Бойко задержана помощник депутата Елена Носковец. В аккаунте штаба уточняется, что в субботу Сергея Бойко и Елену Носковец ждет процесс в Центральном районном суде Новосибирска.

О немедленном реагировании на попытки «провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников» сегодня также сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области. «В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.», — говорится в официальном сообщении ГУ МВД.