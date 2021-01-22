К концу 2021 года половина безналичных платежей россиян будет приходиться на оплату смартфонами, а также другими «умными» гаджетами. Такой прогноз делают аналитики банка ВТБ. Для сравнения, в 2020 году путем токенизированных операций проводилась треть розничных безналичных платежей в России, в 2019 – около четверти.

Технология бесконтактных платежей стала одним из факторов ускоренного перехода россиян на безналичные расчеты: в прошлом году доля транзакций по оплате картами впервые в России превысила операции по снятию наличных. Конечно, тренд на изменение потребительского поведения граждан и роста доли безнала удерживался уже много лет, но пересечение «медианы» пришлось именно на 2020 год.

В целом на технологии бесконтактной оплаты в 2020 году приходилось почти 92% безналичных транзакций россиян. Доля бесконтактных платежей год к году выросла на 7,5%: в конце 2019 года бесконтактными картами и смартфонами с приложениями PAY россияне оплачивали 84,5% покупок. В 2021 году, по оценке ВТБ, доля бесконтактной оплаты вырастет еще на 2-3%.

«Структурный сдвиг в наличных и безналичных платежах совершила пандемия. Однако в целом картина соответствует нашим долгосрочным прогнозам: в 2020 году безналичным способом проводилось более половины платежей. Ускоренный рост этой доли могут обеспечить отрасли, в которых доля безналичного оборота существенно выше рыночной и приближается к 100% – это, например, оплата транспорта или сегмент интернет-торговли, который продемонстрировал в прошлом году существенный рост, – комментирует руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек. – Доля платежей с помощью смартфонов, по нашим прогнозам, будет расти ускоренными темпами и уже в этом году может по большинству категорий достичь 50% в обороте безналичных платежей».

По его словам, выигрывают от новой технологии прежде всего клиенты банка: в век роста скоростей жизни людям все чаще жаль времени на оплату наличными, а оплата смартфоном занимает всего 1-3 секунды. «Использование технологии Pay не только избавляет от необходимости всегда иметь при себе банковскую карту и снижает риск утери или кражи этой карты и использования ее злоумышленниками для списания денежных средств. Она также позволяет избежать контакта пользователя с платежным терминалом, так как авторизация происходит на уровне гаджета и даже при совершении крупных покупок не требует введения PIN-кода. Это имеет особую значимость в период пандемии», – добавляет Алексей Киричек.