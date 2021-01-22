Фигуранту дела о взятке главе новосибирского ТУАД продлили арест на месяц

Железнодорожный районный суд Новосибирска продлил арест Игорю Листопаду, подозреваемому в посредничестве при передаче взятки главе Территориального управления автодорог Михаилу Чуманову. Фигурант останется под стражей до 26 февраля.

О решении сообщили на сайте суда в пятницу. Заседание состоялось накануне.

«По результатам рассмотрения суд удовлетворил ходатайство и продлил срок содержания под стражей Листопада И.Н. на один месяц, а всего до двух месяцев четырёх суток, то есть до 26 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ходатайство о продлении ареста направил следователь по особо важным делам.

Игорь Листопад обвиняется по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Напомним, 23 декабря по подозрению в получении взятки был задержан начальник Территориального управления автодорог по Новосибирской области Михаил Чуманов, а также двое его подельников и бизнесмен, которому инкриминируют передачу незаконного вознаграждения.

По версии следствия, глава ТУАД пообещал предпринимателю покровительство при заключении контрактов и приёмке работ, за что получил 100 тыс. и 5 млн руб. Посредником при передачи денежных сумм выступил брат Чуманова, которым, по некоторым данным, является Игорь Листопад.

Михаилу Чуманову и Игорю Листопаду, а также третьему фигуранту — директору по эксплуатации и содержанию автомобильных дорог ТУАД Сергею Илюшину избрали меру пресечения в виде ареста до 26 января.