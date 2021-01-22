СберИндекс: в 2020 году выездной туризм из России сократился в пять раз

Аналитики СберИндекса, подводя итоги года, пришли к выводу, что за 2020 год выездной туристический поток из России сократился на 80%, а расходы россиян за рубежом уменьшились на 27 млрд долл. Некоторые направления, например, Таиланд, некогда занимавший лидирующее место в зимних курортах, упали практически до нуля.

Летом число путешествующих россиян упало по всем международным направлениям, тогда как зимой был зафиксирован рост по отдельным странам. Например, число выезжающих в Танзанию (+358% г/г), на Мальдивы (+26% г/г) и Кению (+34% г/г). Во время новогодних праздников 2020‒2021 гг. число российских туристов на Мальдивах и в Танзании достигло показателей Египта и вдвое превысило уровень Кубы.

В значительной степени внешний туризм в 2020 году был замещен внутренним. Более половины (53%) из тех, кто летом 2019 года отдыхал за рубежом, в тот же период 2020 года совершило поездки по России. Зимой аналогичное решение приняли более четверти отдыхающих (28%). В денежном выражении затраты на отдых в летний сезон росли быстрее туристического потока на 10 п.п. Все это позволило туристическим компаниям закрыть год без потерь объемов во внутреннем туризме.

Напомним, что самым популярным внутренним туристическим направлениям 2020 года, по данным сервиса YouTravel.me, стал Алтай. Также в пятерку лидеров вошли курорты озера Байкал