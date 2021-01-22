Новосибирский вуз досрочно вернул студентов с «дистанта»

Новосибирский государственный театральный институт вновь перешёл на очное обучение, рассказали на сайте областного министерства культуры в пятницу. Ранее власти сообщали, что «дистант» в вузах региона продлится до февраля.

Как отметили в региональном минкульте, занятия в НГТИ начались ещё 19 января. По словам ректора вуза Василия Кузина, полноценное обучение сценическому искусству невозможно в дистанционном формате. При этом в институте уже на февраль и март запланированы профессиональные конкурсы.

«Особенность театрального образования в том, что студенты могут получить профессиональные навыки лишь в живом взаимодействии с преподавателями и с однокурсниками на сценической площадке. Поэтому значительное количество дисциплин – актёрское мастерство, сценическая речь, танец, сценическое движение и другие – преподается у нас в очной форме. Разумеется, с соблюдением всех профилактических требований по предотвращению вирусных заболеваний», – цитирует ректора областное министерство культуры.

Напомним, в начале недели в правительстве Новосибирской области сообщили, что студенты смогут вернуться к очному обучению 8 февраля.