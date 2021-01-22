Министерство культуры РФ поддержало предложение главы региона Андрея Травникова присвоить Новосибирску в 2022-2023 годах звание «Новогодняя столица России». Присвоение нового звания, в преддверии проведения Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года, позволит привлечь к региону больше внимания на федеральном уровне, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Напомним, что к этому спортивному событию ведётся масштабное строительство новой ледовой арены, станции метро «Спортивная», 4-го моста через Обь, системы дорожно-транспортных развязок и нового терминала аэропорта «Толмачёво.

По словам Андрея Травникова, подготовка к Молодёжному чемпионату мира, ради которого сейчас строится сразу нескольких знаковых объектов, вошла в активную фазу и будет только набирать обороты.

«Это событие должно стать праздником не только для гостей, любителей хоккея из других регионов и стран, но в первую очередь – для новосибирцев. Поскольку по календарю игр, матчи будут проходить накануне Нового года и в новогодние каникулы, мы предложили сделать Новосибирск в 2023 году новогодней столицей России. Наша инициатива была поддержана. Теперь основная задача – подготовиться так, чтобы показать и новосибирцам, и гостям наш город, нашу область во всей красе – как культурную, спортивную столицу Сибири, как дом, которым мы по праву гордимся и который любим», — подчеркнул глава региона.

Андрей Травников поручил министерству культуры Новосибирской области совместно с мэрией Новосибирска разработать подробный план мероприятий по проведению в Новосибирске празднований в статусе Новогодней столицы России.