По материалам проверки Ачинская городская прокуратура Красноярского края возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество с муниципальным земельным участком, найдя нарушения в соблюдении законодательства о муниципальной собственности. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Как стало известно, ООО «Доломит», без получения разрешительной документации, в 2016 году построило три объекта недвижимости на муниципальном земельном участке площадью 84,7 тыс. кв. м. После этого, по поддельным документам организация зарегистрировала право собственности на указанные объекты.

Чтобы выкупить находящийся под объектами земельный участок по заниженной цене, размер которой по ст. 11 Закона Красноярского края «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» для собственников объектов строительства составляет 15% от его кадастровой стоимости, ООО «Доломит» в 2020 году обратилось в муниципалитет с соответствующим заявлением, приобщив к нему поддельные документы на самовольные постройки.

«Преступный умысел не был доведен до конца, поскольку администрация отказала в продаже земельного участка. Размер возможного ущерба муниципальному бюджету оценили в сумму более 6 млн рублей», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Материалы проверки направлены в следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Расследование уголовного дела постановлено на контроль прокуратуры края.