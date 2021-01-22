Минус 45: Аномальные морозы вернутся в Новосибирскую область на выходных

Очередная волна морозов ожидает новосибирцев с конца недели, она продлится несколько дней. Как сообщили синоптики, в ночь на понедельник воздух в регионе остынет до -45 градусов.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в субботу, 22 января, днём в Новосибирской области ожидается -16…-21, местами до -27 градусов. Ветер западный, 3-8 метров в секунду.

Ночью температура воздуха понизится до — 32…-37, местами до -42 градусов, по юго-востоку — до -26…-31 градусов. Днём в воскресенье, 23 января, будет -31…-36, местами — -25…30 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 25 января, морозы окрепнут ещё сильнее — до -35…-40, местами до -45 градусов. Днём ожидается — 30…-35 градусов. Ветер переменный, от нуля до пяти метров в секунду.

Ночная температура во вторник, 26 января, составит -35…-40 градусов, местами -28…-33. Днём потеплеет до -25…-30, а местами и до -19…-24 градусов. Ветер южный, ночью 2-7, днём — 4-9 метров в секунду.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», морозы в регионе сохранятся до среды, 27 января. Днём потеплеет до -12…-16, а уже в ночь на четверг воздух прогреется до -11 градусов.

Напомним, отдохнуть от морозов новосибирцы могли с середины января.