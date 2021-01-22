«Новосибирскэнергосбыт» потребовал признать банкротом «МКС-Новосибирск»

Поставщик электроэнергии «Новосибирскэнергосбыт» потребовал признать банкротом одну из крупнейших управляющих жилым фондом компаний, «МКС-Новосибирск».

Иск подан в арбитражный суд Новосибирской области, однако пока заявление оставлено без движения до 19 февраля текущего года. Как следует из карточки дела, сумма исковых требований АО «Новосибирскэнергосбыт» к АО «МКС-Новосибирск» составляет немногим более 1,1 млн рублей. Поставщик электроэнергии уже требовал признать управляющую компанию несостоятельной осенью прошлого года в связи с задолженностью в размере 759 тыс. рублей, однако арбитраж в итоге прекратил производство по делу, поскольку долг был оплачен.

Напомним, в прошлом году «Новосибирскэнергосбыт» также потребовал признать несостоятельными управляющие компании «ЖКХ-Гарант», «Дзержинец» и «Дост-Н», подконтрольные холдингу «МКС-Новосибирск». Поводом для исковых заявлений стала задолженность в общей сумме 4,85 млн руб.

В управлении компании «МКС-Новосибирск» находится 659 многоквартирных домов в областном центре и Новосибирском районе, в ее структуру входят 12 ЖЭУ. Компанией управляет ЗАО «МКС» («Мой коммунальный стандарт»), которую ранее связывали с федеральной группой компаний «Мой коммунальный стандарт». Главным учредителем новосибирского ЗАО «МКС», в свою очередь, согласно ЕГРЮЛ, является «МКС-Новосибирск». В январе текущего года «МКС-Новосибирск» фактически получила контроль над крупной управляющей компанией УК «Жилищные системы Красноярска»