Всего в 2020 году, по данным «Ростелекома» услугами цифровой платформы образования в Новосибирске воспользовалось более 2 500 человек. Больше всего учеников зарегистрировалось на портале весной, когда школы региона переводились на дистанционное обучение.

В сервисе «Лицей» представлены видеоуроки по всем предметам школьной программы (кроме физкультуры). Тем не менее, в канун Нового года 50 лучшим спортсменам новосибирского клуба «Юниор-ТКД» на праздничной товарищеской встрече вручили бесплатные сертификаты на доступ в «Лицей». Юные мастера тхэквондо получили возможность учиться онлайн в удобное для них время, что особенно важно во время соревнований.

Также на платформе работает раздел «Развивающие курсы», где школьники узнают о современных цифровых технологиях, учатся формировать здоровые привычки, а также развивают логику, память и речевые навыки.

«Сервис «Лицей» — это современный подход к учебе, когда нет привязки к месту, времени или преподавателю. С помощью цифровых технологий школьники могут не только повторять предметы школьной программы, но и узнавать что-то новое и интересное, — уточнил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. — Портал даже поможет старшеклассникам найти место в жизни: на занятиях спецкурса «Моя профессия» рассказывается о популярных и востребованных профессиях в таких сферах как маркетинг, разработка в сфере ИТ и дизайн».

«Ребята всегда с интересом участвуют в наших спецкурсах. Например, на онлайн-конкурс «Звездные каникулы» осенью прошлого года записалось 150 школьников. Они выполняли задания, направленные на психологическую, физическую, психологическую, интеллектуальную и профессиональную подготовку космонавта. И тем, кто дошел до конца, «Ростелекома» вручил призы», — отметила директор детско-юношеского центра «Планетарий» Татьяна Белоусова.

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