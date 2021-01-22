Адвокаты мэра Томска Кляйна рассказали, какие его права будут защищать в ЕСПЧ

Отправленная на днях жалоба адвокатов арестованного мэра Томска Ивана Кляйна поступила в Европейский суд по правам человека, сообщили защитники на своём Telegram-канале. В числе нарушенных прав их подзащитного они назвали право не подвергаться пыткам.

Как отметили защитники в записи от 21 января, суды и правоохранительные органы нарушили права Ивана Кляйна на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство в части нарушения презумпции невиновности, а также «право не подвергаться пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению».

Адвокаты рассказали, что суды не проверили обоснованность подозрения Кляйна в совершении преступления, не изучили документы, опровергающие обвинение, а также не допросили всех свидетелей. Кроме того, защитникам не предоставили возможность сообщать суду о состоянии здоровья Кляйна, при этом, как отмечают авторы поста, мэр нуждается в стационарном лечении.

Напомним, жалобу в ЕСПЧ адвокаты Ивана Кляйна подали 13 января. На защиту мэра также в середине декабря встали жители томского микрорайона Мокрушинский. Они рассказали, что градоначальник пытался оградить жилой комплекс от лишней застройки, которая усугубит проблемы с транспортной доступностью. По мнению жителей микрорайона, дело Кляйна сфабриковано.

Первое уголовное дело по факту превышения должностных полномочий на Ивана Кляйна было заведено в ноябре. Градоначальника обвинили в незаконном обозначении санитарной зоны вокруг его предприятия ОАО «Томское пиво», в результате чего эта территория оказалась недоступной для возведения жилых домов. Вскоре после этого мэра отстранили от должности до завершения расследования, а затем на него завели ещё два уголовных дела — также за превышении должностных полномочий и за незаконную предпринимательскую деятельность.

По итогам судебного заседания 11 января Кляйн оставлен под арестом до 13 марта.