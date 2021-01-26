По данным аналитического агентства «Автостат Инфо» марка BMW заняла первое место по количеству регистраций среди автомобильных премиум-брендов в Новосибирской области по итогам 2020 года. Однако в целом по Сибири первым остался Lexus.

Для премиального сегмента российского автомобильного рынка 2020 год стал знаковым: впервые за последние годы BMW оттеснил Mercedes-Benz и занял первое место по продажам среди премиум-брендов. Более того, баварская марка вошла в ТОП-10 самых популярных автомобильных брендов, обогнав такие массовые марки, как Mazda и Mitsubishi. При этом, Lexus в целом по России уступил BMW и Mercedes-Benz.

Однако в Сибири наблюдается противоположная ситуация. По итогам года Lexus успешно сохранил первое место по СФО, однако в ряде стратегически важных регионов все же уступил BMW. Виной тому — острый дефицит автомобилей, о котором ранее говорили «Континенту Сибирь» дилеры марки. Среди регионов Сибири Lexus сохранил первое место в Иркутской области, Кемеровской области, Томской области, Алтайском крае. Количественно больше всего автомобилей Lexus среди городов Сибири было зарегистрировано в Приангарье — в 1,7 раза больше автомобилей, чем BMW. В свою очередь в Красноярском крае, Новосибирской и Омской областях японский бренд уступил лидерство баварской марке.

Непосредственно в Новосибирской области объемы регистраций BMW выросли на 18,3% в сравнении с 2019 годом. Чаще всего клиенты покупали модели Х6, Х5, Х7 и Х3.

Что касается Mercedes-Benz, то в Новосибирской области она уступила по объемам регистраций BMW и Lexus. Тем не менее, с запуском второго дилера в Новосибирске («Фастар») объемы регистраций за год выросли на 52,8%. Среди модельного ряда марки лучше всего продавались кросоверы GLE и GLC.

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