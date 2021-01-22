Следователи в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту выброса угля и породы на шахте.

ЧП произошло в пятницу, 22 января в 2:40 ночи, когда в горной выработке угольного предприятия в Ленинск-Кузнецком районе произошел выброс метана. В штреке, на момент происшествия, находилось 44 человека, 41 рабочего вывели на поверхность. Три человека оказались заблокированы в забое.

«Под завалами были обнаружены тела двоих горняков, горноспасатели поднимают их на поверхность. Местонахождение третьего горняка также установлено, ведутся мероприятия по поднятию его тела на поверхность», — говорится в сообщении пресс-службы областного Следственного управления СК РФ.

В связи с ЧП следственными органами по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В настоящее время врачи осмотрели поднятых на поверхность горняков, на месте работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет установлена причина смерти потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным «Интерфакс-Сибирь», шахта имени Тихова — одна из новых шахт Кузбасса и промышленно-металлургического холдинга ПМХ. Предприятие введено в эксплуатацию в июне 2017 года.

Напомним, в феврале 2019 года на шахте произошел выброс метана, в результате под завалом оказались четыре человека, один из них погиб. После ЧП работа кузбасской шахты была приостановлена приставами на 90 суток.