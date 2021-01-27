В распоряжение «Континента Сибирь» попали данные по регистрациям новых автомобилей люкс-брендов в 2020 году. Согласно им, в СФО за минувшие 12 месяцев своих владельцев нашли Rolls-Royce Culliman, Bentley Bentayga, Lamborghini Hurracan и ряд других автомобилей высшей ценовой категории.

По итогам 2020 года продажи новых автомобилей люкс-брендов в Сибири сократились, а некоторые марки не продали в регион ни одного автомобиля, как например Ferrari, хотя еще год назад в регионе было зарегистрировано три новых спорткара этой марки.

Тем не менее, в 2020 году в Сибири, по данным агентства «Автостат Инфо», было зарегистрировано 3 новых внедорожника Rolls-Royce Culliman (от 31,5 млн рублей) и одно четырехместное купе Silver Wright (от 18,8 млн рублей).

Также своих покупателей нашли 3 люксовых внедорожника Bentley Bentayga (от 13,7 млн рублей) против 12 годом ранее, а также 7 седанов Continental (от 16,5 млн рублей) и 3 седана Flying Spur (от 20,7 млн рублей).

Кроме того, в регионе были зарегистрирован один Lamborghini Hurracan (от 20,5 млн рублей) и пять внедорожников Urus (от 18 млн рублей), два внедорожника Maserati Levante (от 5,2 млн рублей) и девять суперкаров Porsche 911 (от 8 млн рублей).

Жители региона проявили интерес и к марке Tesla. В частности за год нашли своих покупателей 4 модели Tesla 3 и одна Tesla Model X.

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