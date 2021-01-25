Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения 2020-ый год оказался успешным для авторынка. По его итогам в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано всего лишь на 2,3% меньше новых автомобилей, чем в 2019 году, хотя в целом по России темп падения составил 8,5%.

Такие цифры приводит аналитическое агентство «Автостат Инфо», базируясь на информации по количеству регистраций новых автомобилей в СФО. Примечательно, что по итогам 2020 года многие регионы Сибири даже оказались в «плюсе».

Наилучшую динамику по регистрациям новых автомобилей показали Томская область (+10,5%), Алтайский край (+4,9%), республика Алтай (+3,3%). Положительную динамику также продемонстрировали Омская (+1,1%) и Иркутская области (+1,1%). В Новосибирской области количество регистраций за год упало на 3,6%. Заметнее всего падение оказалось в Тыве (-25,1%), Красноярском крае (-9.6%) и Кузбассе (-7,3%).

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