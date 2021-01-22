Мэрия Новосибирска изъяла почти 100 земельных участков из-за нарушений договоров аренды

После инвентаризации земель в Дзержинском и Калининском районах Новосибирска в 2020 году мэрия города расторгла договоры аренды по 96 земельным участкам из-за нарушений со стороны арендаторов, сообщил мэр Анатолий Локоть на часе прессы.

Муниципальная программа по повышению эффективности использования городских земель стартовала в 2018 году. За два года были обследованы участки в Центральном округе и Ленинском районе Новосибирска. В 2020 – в Дзержинском и Калининском. Всего было обследовано 24 тысячи га, на которых выявлено более 1600 нарушений. В основном это нецелевое использование земли и самозахваты.

После аудита земель в 2020 году муниципалитет расторг договоры аренды на 96 земельных участков. В собственность города вернули 169 га. Самые крупные – участок на ул. Выборной площадью 118,29 га (арендатор – ООО СРЦ «Сибирское Кольцо») и участок площадью 30,8 га для строительства сигово-осетрового рыбопитомника (арендатор – ООО «Новосибирский рыбозавод»).

«По каждому из участков, которые мэрия вернула в 2020 году, рассматриваются перспективы дальнейшего использования», – сообщил Анатолий Локоть. По его словам, решения будут приниматься на основе новой редакции Генерального плана города, и, скорее всего, существенная часть земельных участков не будет пригодна для жилищного строительства после актуализации градостроительной документации. Например, участки на красных линиях.

Всего за три года было расторгнуто более 200 договоров аренды.

В этом году пройдет инвентаризация земель в Советском и Кировском районах Новосибирска, в 2022 – Октябрьском и Первомайском.

Напомним, в декабре прошлого года мэрия города опубликовала список должников по аренде городской земли. Долги перед бюджетом на 1 ноября 2020 года имели 543 юридических лица. Общая сумма задолженности составляла свыше 4 млрд рублей.