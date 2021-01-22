Более 20 миллионов выделят Новосибирской области на лекарства для амбулаторых больных с коронавирусом

Комиссия Федерального Собрания РФ приняла решение выделить Новосибирской области дополнительные средства на приобретение медикаментов для лечения больных с коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулатонном лечении. Сумма отчислений составит более 20 миллионов рублей.

О решении федералов направить средства на лечение амбулаторных больных в Новосибирской области сообщили в областном правительстве со ссылкой на первго зампредседателя Госдумы, депутата от региона Александра Жукова 22 января .

«Принято решение о выделении Новосибирской области 22,2 млн рублей на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях», – цитирует Жукова пресс-служба регионального правительства.

Ранее на закупку медикаментов для лечения пациентов с коронавирусом на дому Новосибирской области из федерального бюджета было выделено 105 млн руб. Выдавать препараты жителям региона начали в ноябре.