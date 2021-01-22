Заместитель министра здравоохранения НСО Елена Аксёнова ответила в эфире социальной сети YouTube на самые распространенные вопросы о вакцинации против COVID-19.

— Сколько уже человек привили вакциной от COVID-19 в регионе и сколько еще планируется в ближайшее время привить?

— Более пяти тысяч человек в Новосибирской области уже получили прививку, половина из них – не только первую, но и вторую дозу вакцины. Ежедневно вакцинируются около тысячи человек. Объемы планируется наращивать.

— Кто в первую очередь получит вакцину?

— Приоритет – медработники. На данный момент охват вакцинацией этой категории населения в регионе составляет уже более 80%. Также приоритет отдается педагогам, социальным работникам, пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом и болезнями сердца.

— Где можно поставить вакцину от коронавируса?

— Пункты вакцинации отрыты во всех взрослых поликлиниках, районных клинических больницах. Также будут предусмотрены мобильные бригады для выезда в дальние села и к месту работы некоторых категорий населения (врачи, учителя, — «КС») для массовой постановки вакцины.

— Как записаться на вакцинацию?

— Записаться можно по телефону регистратуры своей поликлиники или через сайт «Госуслуги». Новосибирская область – один из первых регионов, который подключил возможность записи через портал. Там можно выбрать удобный для вас пункт вакцинации. Если при создании заявки возникнут сложности, то, опять же, рекомендую обратиться в регистратуру своей поликлиники. Напомню, вакцинация проводится бесплатно, так как это процедура в рамках ОМС. Запись граждан ведется по 5 человек на одно время, поскольку один флакон вакцины рассчитан на такое число пациентов.

— Почему в Новосибирской области ставят вакцину центра Гамалеи, а не местную, центра «Вектор»?

— Масштабное производство вакцины центра «Вектор» еще не началось. Да, нам уже поступала тысяча доз, для отдаленных районов, но массово вакцинация проводится препаратом «Спутник V». Эту вакцину ставят всем, кто старше 18 лет. Вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», на данный момент, не ставится людям 60+. В ближайшие несколько месяцев, надеемся, у граждан появится выбор, какой вакциной привиться.

— От каких штаммов коронавируса защищает вакцина «Спутник V», ведь их в России уже известно несколько десятков?

— Вакцина охватывает все известные штаммы. Она эффективна к семейству коронавирусов в целом. В результате у пациента может сформироваться иммунитет от шести месяцев до года.

— Обязательно ли сдавать тест на антитела перед вакцинацией?

— Необязательно. Но каждый может сам сделать это в индивидуальном порядке, в клиниках сегодня много предложений. Если же вы переболели коронавирусом, то, по инструкции, в течение 6 месяцев нужно воздержаться от вакцинации.

— Есть ли противопоказания для постановки вакцины?

— Это аллергические реакции и хронические болезни в стадии обострения. Также не ставят вакцину беременным и кормящим женщинам. Если вы сейчас болеете чем-то, то лучше выждать 2 недели, как и при любой вакцинации. И, конечно же, перед прививкой вас проконсультирует врач, который примет решение о показаниях или противопоказаниях.

— Каких побочных проявлений вакцины стоит бояться?

— Пока не было ни одного факта серьезных осложнений после применения вакцины. Она эффективна и бояться не стоит. Да, отмечался подъем температуры и недомогания у некоторых пациентов, что типично после любой прививки. Чтобы совсем быть уверенным, советую не уходить быстро после укола, а выждать в учреждении полчаса на случай появления аллергических реакций.

— Сколько времени должно пройти между первым и вторым уколом? Что делать, если за это время заболеешь, ведь иммунитет после первой дозы не формируется?

— Между двумя этапами введения вакцины должен пройти 21 день. Если в этот период вы заболели, то обратитесь к врачу для разъяснения дальнейших действий. Есть такое понятие, как «отложенная вакцинация».

— Почему, по-вашему, не все хотят ставить вакцину?

— Каждый должен думать о своем здоровье сам. Если человек знает свои риски, это повод обратиться на диспансеризацию. Советую совместить эти два процесса – диспансеризацию и вакцинацию.

— Есть какие-то обязательные планы по числу вакцинированных?

— Да, это 60% от общей численности населения. Будем стремиться сделать прививку максимальному числу жителей региона.

— Какие социальные последствия могут ждать тех, кто не поставит прививку?

— Сейчас таких последствий нет. Но так как вакцина включена в национальный календарь прививок, у определенных групп работников – врачей, учителей, социальных работников и других – появилась обязанность вакцинироваться от коронавируса, как и от других болезней, например, кори, гриппа. Поэтому, в целом, у работодателя есть возможность регулировать вопрос о дальнейшем допуске сотрудника на работу – если у того нет противопоказаний к вакцинации, и он дал категорический отказ. Ведь такой сотрудник начинает представлять угрозу другим по месту работы.

— Появятся ли у нас «паспорта вакцинации»?

— В каком-то виде это будет: либо справка, что прошел вакцинацию, либо паспорт. Это определит правительство РФ. К пациенту или гражданину с таким документом будет другое отношение, чем к человеку без статуса. Для сравнения, это как в том случае, когда с нас спрашивают справки для посещения санатория.

— Вы сами уже успели поставить прививку от коронавируса?

— Пока нет, так как перенесла болезнь. Но как только пройдет полгода, поставлю прививку. Члены семьи уже вакцинировались.

— Какой, по-вашему, будет ситуация по «ковиду» в этом году?

— Ситуация не просто стабилизировалась, мы идем на снижение заболеваемости. У нас освобождается коечный фонд – сейчас из 4 тысяч «ковидных» коек заняты 2,5 тысячи. Тяжесть пациентов снижается. Ежедневно меньше регистрируется заболевших и коронавирусом, и ОРВИ, и пневмонией. Думаю, все в наших руках. Сейчас главное обеспечить максимальный охват вакцинацией населения, которое не переболело COVID-19.