Власти ищут способы облегчить проезд на площади Труда в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил представителям администрации Ленинского района найти альтернативные варианты проезда по площадям Труда и Энергетиков, где движение серьёзно затруднилось из-за работ по строительству четвёртого моста через Обь. Об этом глава города сообщил на пресс-конференции 21 января.

Ранее сообщалось о том, что на суженных в сентябре дорогах на площади Труда и Энергетиков не восстановят движение до завершения строительства четвёртого моста. Финал работ запланирован на конец 2022 года.

Однако на брифинге в четверг мэр Анатолий Локоть рассказал, что облегчить ситуацию можно, и соответствующая работа уже началась.

«На прошедшем совещании в Ленинском районе я поставил задачу проработать альтернативные варианты выезда на улицу Станционную, такие возможности есть. Есть дороги, есть два переезда, следует больше внимания уделить этим вопросам — передвинуть сроки модернизации этих переездов, договориться с железной дорогой. Это позволит несколько облегчить ситуацию на названных площадях», — сообщил мэр.

Анатолий Локоть также отметил, что после окончания строительных работ проезд на площадях станет ещё удобнее, поскольку там планируется многоуровневая, а не плоскостная дорожная развязка. Пока же схема движения на этих участках нестабильна – она меняется в зависимости от хода работ.

Напомним, в декабре стало известно, что строительство Южного транзита в Новосибирской области планируется начать в 2023 году.