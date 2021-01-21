Депутаты Заксобрания вновь выразили недовольство работой регоператора «Экология-Новосибирск»

На заседании комитета по тарифам, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания новосибирской области при обсуждении вопроса о повышении тарифов депутаты дали негативную оценку работе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Экология-Новосибирск».

С июля 2021 года тарифы на услуги по обращению с ТКО вырастут на 4,6% и составят 87,19 руб. за человека или 439,62 руб. за куб. м. Как рассказал депутатам руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров, в тарифе заложены такие расходы регоператора, как услуги по обезвреживанию, захоронению и обработку ТКО (полигоны), они составят 10% от тарифа. Доля в тарифе на оплату услуг по транспортировке ТКО – 75,4%, 2,6% – собственные расходы регоператора, связанные с заключением и обслуживанием договоров (в 2020 году эта цифра была выше – порядка 4,5%), полпроцента приходится на приобретение контейнеров и бункеров и их содержание, оставшиеся проценты приходятся на уборку мест погрузки ТКО и другую операционную деятельность.

Депутаты с повышением тарифов для «Экология-Новосибирск» согласились, но высказали несколько претензий к работе регионального оператора. И одна из главных – жители до сих пор не понимают, за что они платят. «Если в городе эта практика сложилась годами и совершенствуется (вывоз ТКО. Прим «Континента Сибирь»), в селе – это новшество, и народ не понимает, за что и почему платит, если мусор не вывозится», – констатировал председатель комитета по строительству, ЖКК и тарифам Александр Морозов.

«Тема вывоза мусора стала основной на встречах с сельскими избирателями. Мы уже не первый год об этом говорим, а улучшения нет. Вывоза мусора нет, а повышение тарифов есть. Люди платят деньги за то, что услуга не оказывается», – поддержал коллегу первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

Как рассказал «Континенту Сибирь» зампред комитета по строительству, ЖКК и тарифам Вадим Агеенко, ответа от ФАС, разрешившего в прошлом году повысить тарифы на услуги «Экология-Новосибирк» на 40%, до сих пор в Заксобрание не поступило. Обращение депутатов и правительства области в ФАС по Новосибирской области тоже остается без ответа. «Эта позиция нас очень беспокоит, потому что антимонопольная служба создавалась с целью сдержать аппетиты монополистов. «Экология Новосибирск» – сегодня занимает монопольное положение в Новосибирской области и ведет себя по-хамски, порой опускаясь до шантажа. А ФАС на это никак не реагирует. Только благодаря профессионализму департамента по тарифам области удалось в этом году сдержать тарифы на вывоз ТКО, потому что аппетиты «Экологии-Новосибирск» были гораздо выше», – отметил Вадим Агеенко.