В новосибирских Федеральном исследовательском центре фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ )и научно-исследовательском институте фундаментальной и клинической иммунологии СО РАН (НИИФКИ) состоялись выборы директоров. Выборы обошлись без сюрпризов, утверждены руководители, ранее занимавшие эти посты с приставками врио.

На прошлой неделе состоялись выборы на должность директора Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии» (НИИФКИ). Кандидатов на должность руководителя было двое: Александр Силков, являющийся врио директора НИИФКИ, и ученый секретарь института, кандидат биологических наук Елена Гаврилова.

В голосовании приняло участие 239 человек, что составило 88% от общего числа работников института. Подсчёт голосов участников голосования показал, что за кандидатуру Елены Гавриловой проголосовал 81 человек, что составило 34% от общего числа работников, а за кандидатуру Александра Силкова отдали свой голос 63% от общего числа работников — 151 человек.

«Решением общего собрания коллектива работников НИИФКИ директором избран доктор биологических наук Силков Александр Николаевич. Решение коллектива работников НИИФКИ было утверждено 19 января 2021 года на Ученом совете НИИФКИ», — говорится в сообщении института.

Выборы руководителя прошли и в федеральном исследовательском центре фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ). Среди трёх кандидатов, по результатам тайного голосования, в котором приняли участие 416 человек, большинством голосов – 288, директором был избран исполняющий обязанности врио директора Михаил Воевода.

«На основании результатов голосования считать кандидатуру Михаила Воеводы избранной коллективом на должность директора федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ)», — говорится в документе протокола решения коллектива ФИЦ ФТМ.