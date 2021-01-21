В Новосибирске начали строить парк возле будущего ЛДС

В Новосибирске притупили к возведению парка вокруг строящейся ледовой арены на левом берегу Оби. Как рассказал мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции в четверг, новая территория станет частью большой рекреационной зоны.

Для строительства парка на территории строящегося здания ЛДС в Новосибирске к Молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году определён подрядчик и подготовлена проектно-сметная документация, сообщил мэр Анатолий Локоть на пресс-конференции в онлайн-формате 21 января. Основные работы будут проводиться весной, однако ряд строительных мероприятий, которые можно выполнить в зимний период, уже начаты.

Под стройку отведён участок площадью 16 гектаров. Средства на возведение объекта выделены из федерального и областного бюджетов.

«Благоустройством участка, прилегающего к ЛДС, работы не ограничатся. В целом наш проект заключается в том, чтобы всю территорию – от Коммунального до Бугринского моста, всё побережье вдоль Оби – благоустроить и превратить в рекреационную парковую зону отдыха и занятия спортом. После того, как территория вокруг ЛДС будет благоустроена и превращена в парковую зону, мы работы продолжим», — сообщил Анатолий Локоть, подчеркнув, что парк станет новой зелёной зоной, расположенной близко к центру города.

Напомним, окончательный проект развития транспортной и инженерной инфраструктуры вокруг нового здания ЛДС Анатолий Локоть представил в мае 2019 года.