Антирекорд по коронавирусу – в Новосибирской области скончались десять пациентов за сутки

По данным оперативного штаба на 21 января, в Новосибирской области зарегистрировано ещё 147 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, к выздоровевшим добавилось 223 человека. В течение суток в регионе от опасной инфекции скончались десять новосибирцев.

Как сообщили в штабе, с начала пандемии в Новосибирской области зафиксировано 30 894 случаев заболевания, 1 751 из них – у детей. Из «ковидных» госпиталей выписали 27 878 человек.

На четверг, 21 января, от коронавирусной инфекции скончались еще десять пациентов: четверо мужчин в возрасте 58 лет, 64 года, 74 года, 81 год и шестеро женщин в возрасте 47 лет, 54 года, 59 лет, 62 года, 67 лет, 78 лет. Всего в регионе от COVID-19 умерли 1 139 человек.

В Кузбассе выявлено 111 новых случаев заражения опасной инфекцией, общая заболеваемость с начала пандемии в регионе составляет 28 374 случая. Вылеченными в Кемеровской области признаны 25 752 человека, 176 пациента выписали из больниц в течение суток. За минувшие сутки скончался один пациент, всего от осложнений инфекции погибло 505 кузбассовцев.

В Алтайском крае 21 января коронавирусом заразилось 195 человек, а всего с начала пандемии – 37 124. В течение суток в регионе выздоровело 153 человека, а всего – 33 124. В четверг от коронавирусной инфекции умерло 11 жителей края, всего же инфекция унесла жизни 1 086 жителей.