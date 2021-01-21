Новосибирский «Холидей» претендует на премии

Работавшие с новосибирским «Холидеем» бизнесмены получили первые иски с требованием вернуть в конкурсную массу арендные платежи банкротящейся торговой сети и так называемые маркетинговые премии, проходившие между поставщиками и ритейлером взаимозачетом.

О новых требованиях, выдвинутых конкурсным управляющим банкротящегося «Холидея» стало известно в четверг, на прошедшей в Azimut Отель Сибирь пресс-конференции контрагентов торговой сети с участием представителей мэрии Новосибирска, «Опоры России» и бизнес-омбудсмена.

Как рассказала руководитель бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Новосибирского областного отделения «Опоры России» Наталья Пинигина, два дня назад к ним обратились алтайские предприниматели – бизнесмены, которые сдавали в аренду помещения компании «Холидей». По предварительной информации, конкурсный управляющий ритейлера хочет взыскать с них в конкурсную массу деньги, уплаченные компанией за аренду торговых площадей. Порядка 14 исков, по ее данным, сейчас находятся в судах Алтайского края.

По словам Натальи Пинигиной, новосибирские арендодатели пока за помощью не обращались. Однако в новосибирский арбитраж уже поступил иск о взыскании с контрагентов «Холидея» так называемых маркетинговых премий, которые, исходя из устоявшегося делового оборота, практически всегда делались зачетом в счет поставляемого товара. Ритейлер организует акцию, снижая стоимость товара, а разницу потом взаимозачетом по поставкам товара оплачивает производитель.

Подробные детали новых претензий, предъявленных деловым партнерам банкротящегося «Холидея» пока не сообщаются – с ними разбираются юристы.

Напомним, в прошлом году конкурсный управляющий «Холидея» Трофим Кузнецов потребовал признать сделки, прошедшие в преддверии принятия к производству заявления о банкротстве компании недействительными и вернуть деньги в конкурсную массу. Было подано несколько сотен заявлений, общую сумму предполагаемых взысканий участники процесса оценивали в миллиарды. Предприниматели посчитали, что действия управляющего угрожают банкротством им самим. Последовал ряд коллективных обращений к депутатам, бизнес-омбудсменам, сенаторам, главам регионов и президенту России. В итоге процедура банкротства новосибирского ритейлера получила широкий общественный резонанс.