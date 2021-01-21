В новосибирском театре «Глобус» прокомментировали информацию о запрете спектакля

Показ спектакля Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус» о военном времени «Танго морген, танго пли», запланированный на 15 января и 4 февраля, перенесён в связи с низким спросом на билеты, сообщили в пресс-службе театра в четверг. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что постановка отменена по идеологическим соображениям.

Пресс-служба новосибирского театра «Глобус» прокомментировала появившуюся в соцсетях информацию об отмене спектакля театра «Танго морген, танго пли». Ранее режиссёр Анастасия Патлай сообщила на своей странице в Facebook о том, что постановка подверглась жёсткой цензуре и может быть отменена вышестоящими инстанциями, сравнив происходящее со скандалом вокруг оперы «Тангейзер».

«Безусловно, в период пандемии и всех ограничений, связанных с ней, театр столкнулся с тем, что возникают сложные моменты с продажами билетов. Это временные трудности, которые мы обязательно преодолеем. Но пока театр оставляет за собой право замены спектаклей в связи со зрительским спросом. Театр «Глобус» намерен принять участие в выяснении подлинных причин и мотивов возникновения информации, которая появилась в публичном пространстве. Мы не планируем прощаться с этим спектаклем, несмотря на разные предложения, комментарии и мнения о нём. Следующие показы состоятся 2 апреля и 4 мая», — говорится в официальном заявлении пресс-службы театра от 21 января.

Информацию об отмене постановки прокомментировали и в региональном минкульте. Там сообщили, что перенос спектаклей из-за низкого спроса на билеты – это «сложившаяся практика в нынешней эпидемиологической ситуации», а областные власти, вопреки некоторым предположениям из социальных сетей, к корректировке афиши отношения не имеют.

Постановка повествует о воспоминаниях новосибирцев в годы войны и основана на реальных событиях. Впервые спектакль показали 23 сентября 2020 года, до последнего времени он демонстрировался ежемесячно.

Ранее сообщалось о том, что директор «Глобуса» предложила создать в театре центр вакцинации от коронавируса.